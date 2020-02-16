Durdurulamıyor: Durum çok vahim! Bir günde 142 kişi öldü! Vaka sayısı 68 bin 500’e çıktı
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Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.
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Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarl
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11 BİN KİŞİNİN DURUMU AĞIR
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Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong'da olmak üzere 1666'ya yükseldi.
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Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272'sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500'e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı.
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Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 84'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirlendi.
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SON 24 SAATTE 142 CAY KAYBI
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Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi.
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Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.
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NE OLMUŞTU?
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Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.
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İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.