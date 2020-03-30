İngiliz doktor 4 günlük mesaisinde yaşananları anlattı: Vardiyam sona erene kadar altı yaşlı hastayı kaybettik

Salı gecesi "İşte gelmek için metroda beklerken bir grup gencin şakalaştığını gördüm. Sosyal mesafe kuralına uymuyorlardı. Onlara bağırmak istedim. Eğer virüsü kapar ve sonra da akrabalarına geçirirlerse, ölümleri onların hatası olacak. Bu gece şimdiye kadarki gecelerin en kötüsü. Hastane 24 saatte 20 hasta kaybetti. Kalp masajı başarısız oldu ve ben de iki hastayı kaybettim. Korkunç bir his ama bunu sindirecek zamanım yok."