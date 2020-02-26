Bin 500 adet daha yapılacak! İlki teslim edildi

DEPREMDEN ETKİLENEN EVLERDE 1500 EV KURULACAK Örnek evde oturacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Ernek, şöyle konuştu: "Çok şükür bana bir ev yaptılar, örnek bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer mağdur olanların da mağduriyetleri giderilir. Çok beğendim, çok güzel bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer kardeşlerimizin de evleri yapılır.