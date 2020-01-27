Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu

En İyi R&B Şarkısı: Say So (PJ Morton Featuring JoJo) En İyi Solo Pop Performansı: Lizzo (Truth Hurts) En İyi Grup Pop Performansı: Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus (Old Town Road) En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Look Now (Elvis Costello & The Imposters) En iyi R&B Performansı: Come Home (Anderson .Paak Featuring André 3000) En İyi Geleneksel R&B Performansı: Lizzo (Jerome) En İyi Dans Kaydı: Got To Keep On (The Chemical Brothers)