Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu

62. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle: Yılın Kaydı: Bad Guy (Billie Eilish) Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish) Yılın Şarkısı: Bad Guy (Billie Eilish) En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish En İyi Pop Vokal Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)