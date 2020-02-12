Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı! Şubat sonuna kadar yarım milyon insan hasta olacak

Araştırmacılar, ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine ya da yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış olabileceğini hesap etti.