Bilanço korkutucu boyutta! Sürü bağışıklığı uygulayan İngiltere, koronavirüsten ölümleri 20 bine çekmeyi istiyor

Olası ölü sayısını indirmeyi umduklarını kaydeden Vallance, "Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, her yıl mevsimsel gribin yaklaşık 8 bin can aldığı düşünülüyor. Kovid-19'da bunu 20 bin ve altına indirebilirsek bu iyi bir sonuç olacaktır. Bu, hala korkunç ve halen çok sayıda ölüm demek." diye konuştu.