Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti

"YÜZ VERDİK DİYE KENDİNİ BİR ŞEY SANDIN" "Şimdi... Bana iş yapma teklifinde bulunup ve üstüne bir günde aşkı ilan edip reddedilmeyi hakaret kabul edip sanki sınırlarını hadsizce aşan benmişim gibi bir de üstüne 'Sen bu kafayla hiç kimseyle hiçbir şey yapamazsın zaten! Terbiyesiz! Sen kimsin? Geri zekalı! Yüz verdik diye kendini bir şey mi sandın? Senin kaç kilometre ilerinde olanlar da çok dolaştı kapımda! Geri zekalı velet! Dünkü çocuk! S.ktir git şimdi!" diyen aşağılık kompleksli bu şahısla iş yapanlara bildiryorum: