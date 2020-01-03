Beslediği kedi asılarak öldürdüler! Bu gözdağı

Komşularımdan birkaçı dışında kimse burada kedi istemiyor. Kediler kısırlaştırıldı zaten doğum yapamaz. Kediler kimseyi rahatsız etmiyor. Sitenin arkasında kuru mama veriyoruz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir kutu mama bir tas su vermeyelim mi? Kendi can güvenliğim için emniyete gideceğim. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Öldürülen kedi için polis ekip kurmuş, Allah razı olsun onlardan. O caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.