Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

SLAVEN BILIC YILLARI



FEDA sezonu Slaven Biic ile devam etti. Stadı olmadan oynamaya başlayan Beşiktaş için her maç deplasmandı. Beşiktaş, o sezonu yine 3. tamamlamıştı. Ancak Bilic döneminde genç kadronun oynadığı futbol, çoğu zaman alkış toplamıştı. Bilic ile ikinci sezonu da 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Liverpool'u eleyerek flaş bir sonuca imza atmıştı. Ancak ligde şampiyonluk gelmemesi nedeniyle Bilic ile yollar ayrıldı. Yıldız forvet akımın ilki olan Demba Ba ise bu sezon geldi...