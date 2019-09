Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

COME TO BEŞİKTAŞ AKIMI!



Beşiktaş'ı dünya çapında tanıtmayı istediğini her fırsatta dile getiren Fikret Orman, yaptığı transferler ile dikkat çekti. Beşiktaş, yapılan transferleri ''Come to Beşiktaş'' etiketi ile videolar eşliğinde duyururken Pepe, Medel ve Negredo gibi transferleri ''Come to Beşiktaş'' diyerek yaptı. Siyah beyazlıların başlattığı bu akım, Avrupa'da uzun süre boyunca kullanıldı.