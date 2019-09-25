Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?
FEDA İLE AÇILIŞI YAPTI
Göreve geldiği sezon Beşiktaş'ta FEDA dönemini başlatan Fikret Orman, teknik direktör Samet Aybaba ile yeni bir yola girdi. Takımdaki fazla maaş alan oyuncular ile yolları ayırıp Oğuzhan Özyakup ve Olcay Şahan gibi oyuncuları transfer ederek yola başlayan Orman, FEDA sezonunu 3. sırada tamamladı.
Göreve geldiği sezon Beşiktaş'ta FEDA dönemini başlatan Fikret Orman, teknik direktör Samet Aybaba ile yeni bir yola girdi. Takımdaki fazla maaş alan oyuncular ile yolları ayırıp Oğuzhan Özyakup ve Olcay Şahan gibi oyuncuları transfer ederek yola başlayan Orman, FEDA sezonunu 3. sırada tamamladı.
SLAVEN BILIC YILLARI
FEDA sezonu Slaven Biic ile devam etti. Stadı olmadan oynamaya başlayan Beşiktaş için her maç deplasmandı. Beşiktaş, o sezonu yine 3. tamamlamıştı. Ancak Bilic döneminde genç kadronun oynadığı futbol, çoğu zaman alkış toplamıştı. Bilic ile ikinci sezonu da 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Liverpool'u eleyerek flaş bir sonuca imza atmıştı. Ancak ligde şampiyonluk gelmemesi nedeniyle Bilic ile yollar ayrıldı. Yıldız forvet akımın ilki olan Demba Ba ise bu sezon geldi...
FEDA sezonu Slaven Biic ile devam etti. Stadı olmadan oynamaya başlayan Beşiktaş için her maç deplasmandı. Beşiktaş, o sezonu yine 3. tamamlamıştı. Ancak Bilic döneminde genç kadronun oynadığı futbol, çoğu zaman alkış toplamıştı. Bilic ile ikinci sezonu da 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Liverpool'u eleyerek flaş bir sonuca imza atmıştı. Ancak ligde şampiyonluk gelmemesi nedeniyle Bilic ile yollar ayrıldı. Yıldız forvet akımın ilki olan Demba Ba ise bu sezon geldi...
GÜNEŞ'Lİ GÜNLER BAŞLADI!
Fikret Orman'ın en başarılı dönemleri 2015-16 sezonuyla birlikte başladı. Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Orman, Mario Gomez, Ricardo Quaresma, Jose Sosa'lı kadrosuyla sezona yine statsız başladı. Vodafone Park'a sezonun sonlarında kavuştu, çok iyi oynadığı sezonu da şampiyonlukla taçlandırdı. Böylece Fikret Orman, ilk şampiyonluk sevincini yaşamış oldu.
Fikret Orman'ın en başarılı dönemleri 2015-16 sezonuyla birlikte başladı. Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Orman, Mario Gomez, Ricardo Quaresma, Jose Sosa'lı kadrosuyla sezona yine statsız başladı. Vodafone Park'a sezonun sonlarında kavuştu, çok iyi oynadığı sezonu da şampiyonlukla taçlandırdı. Böylece Fikret Orman, ilk şampiyonluk sevincini yaşamış oldu.
TRANSFERLER VE GELEN 2. ŞAMPİYONLUK
Fikret Orman, şampiyon olduktan sonra transferde flaş isimleri Beşiktaş'a getirdi. O sezon Orman; Talisca, Aboubakar, Adriano, Ryan Babel, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı. Ligde de Fenerbahçe ve Galatasaray'a 13 puan fark atarak üst üste 2. şampiyonluğa ulaştı.
Fikret Orman, şampiyon olduktan sonra transferde flaş isimleri Beşiktaş'a getirdi. O sezon Orman; Talisca, Aboubakar, Adriano, Ryan Babel, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı. Ligde de Fenerbahçe ve Galatasaray'a 13 puan fark atarak üst üste 2. şampiyonluğa ulaştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ BAŞARI
2017-18 sezonunda Beşiktaş, Şenol Güneş ile 3. sezonuna başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Monaco ve Leipzig ile aynı grupta mücadele eden Beşiktaş, namağlup lider bir şekilde gruptan çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye tarihinin en başarılı kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş, lider çıksa da son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti ve Devler Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, ligde ise aradığını bulamadı ve sezonu 4. tamamladı.
2017-18 sezonunda Beşiktaş, Şenol Güneş ile 3. sezonuna başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Monaco ve Leipzig ile aynı grupta mücadele eden Beşiktaş, namağlup lider bir şekilde gruptan çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye tarihinin en başarılı kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş, lider çıksa da son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti ve Devler Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, ligde ise aradığını bulamadı ve sezonu 4. tamamladı.
COME TO BEŞİKTAŞ AKIMI!
Beşiktaş'ı dünya çapında tanıtmayı istediğini her fırsatta dile getiren Fikret Orman, yaptığı transferler ile dikkat çekti. Beşiktaş, yapılan transferleri ''Come to Beşiktaş'' etiketi ile videolar eşliğinde duyururken Pepe, Medel ve Negredo gibi transferleri ''Come to Beşiktaş'' diyerek yaptı. Siyah beyazlıların başlattığı bu akım, Avrupa'da uzun süre boyunca kullanıldı.
Beşiktaş'ı dünya çapında tanıtmayı istediğini her fırsatta dile getiren Fikret Orman, yaptığı transferler ile dikkat çekti. Beşiktaş, yapılan transferleri ''Come to Beşiktaş'' etiketi ile videolar eşliğinde duyururken Pepe, Medel ve Negredo gibi transferleri ''Come to Beşiktaş'' diyerek yaptı. Siyah beyazlıların başlattığı bu akım, Avrupa'da uzun süre boyunca kullanıldı.
EKONOMİK SIKINTI BAŞLADI
2018-19 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi gelirlerinin de gelememsiyle birlikte ekonomik sıkıntılar olmaya başlandı. Takıma Karius, Ljajic, Burak Yılmaz (ikinci yarı), Shinji Kagawa (ikinci yarı) katılırken geçen sezonki takım bütünlüğü ortadan kayboldu. Pepe, Negredo gibi fazla maaş alan futbolcular ile yollar ayrılırken yerleri istenilen gibi dolmadı. Demba Ba, Mario Gomez, Cenk Tosun, Aboubakar ile başlayan 'golcü forvet' istatistikleri bir anda durmaya başladı.
2018-19 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi gelirlerinin de gelememsiyle birlikte ekonomik sıkıntılar olmaya başlandı. Takıma Karius, Ljajic, Burak Yılmaz (ikinci yarı), Shinji Kagawa (ikinci yarı) katılırken geçen sezonki takım bütünlüğü ortadan kayboldu. Pepe, Negredo gibi fazla maaş alan futbolcular ile yollar ayrılırken yerleri istenilen gibi dolmadı. Demba Ba, Mario Gomez, Cenk Tosun, Aboubakar ile başlayan 'golcü forvet' istatistikleri bir anda durmaya başladı.
ŞENOL GÜNEŞ POLEMİĞİ ÇOK UZUN SÜRDÜ
Beşiktaş'ta uzun süre boyunca Şenol Güneş'in geleceği tartışma konusu oldu. Fikret Orman'ı o süreci iyi idare edemediği eleştirildi. Sezon bitmeden Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği açıklandı. Kötü giden sezonda bir de 'Şenol Güneş - Fikret Orman kavgası' haberleri çıkmaya başlandı. Beşiktaş, ikinci yarı toparlansa da sezonu 3. sırada tamamladı.
Beşiktaş'ta uzun süre boyunca Şenol Güneş'in geleceği tartışma konusu oldu. Fikret Orman'ı o süreci iyi idare edemediği eleştirildi. Sezon bitmeden Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği açıklandı. Kötü giden sezonda bir de 'Şenol Güneş - Fikret Orman kavgası' haberleri çıkmaya başlandı. Beşiktaş, ikinci yarı toparlansa da sezonu 3. sırada tamamladı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI
Şenol Güneş'in ardından Fikret Orman, göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Ancak istenilen performansın çok uzağında kalındı. İlk 5 haftada sadece 5 puan toparlayabilen Beşiktaş, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaptı. Taraftarlardan gelen tepkiler de Fikret Orman'ın istifasını hızlandırdı.
(sporx)
Şenol Güneş'in ardından Fikret Orman, göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Ancak istenilen performansın çok uzağında kalındı. İlk 5 haftada sadece 5 puan toparlayabilen Beşiktaş, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaptı. Taraftarlardan gelen tepkiler de Fikret Orman'ın istifasını hızlandırdı.
(sporx)