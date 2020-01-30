Burcu Esmersoy'dan Berrak Tüzünataç'a 'Arkadaş değiliz' yanıtı!

Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım ben de her insan gibi. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine " kınanabilecek" bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum.