Burcu Esmersoy'dan Berrak Tüzünataç'a 'Arkadaş değiliz' yanıtı!

Burcu Esmersoy ile yakın arkadaş olduğu konuşulan Berrak Tüzünataç suskunluğunu bozdu: paylaşımım olmayan bir insanla yakın arkadaş ilan edilmemi etik bulmuyorum.
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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.
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Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı.
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Fransa’nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı
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Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi. Esmersoy'un bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Berrak Tüzünataç, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı:
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Magazin basını tabii işini yapsın ama aslında sıradan olan bir durumu dramatik hale getirmek için tuhaf eklemeler ve doğru olmayan süslemeler yapılmasına da susmak istemiyorum artık...
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Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım ben de her insan gibi. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine " kınanabilecek" bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum.
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Ve bu tuhaf-yıpratma amaçlı tutuma bir son verilmesini istiyorum. Zira hiçbir doğruluk payı yok... Sevgilerimle...