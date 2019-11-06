Berkay Şahin yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı
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Son zamanlarda yakın arkadaşı Demet Akalın'la yaşadığı pahalı hediye tartışmasıyla gündem olan Berkay Şahin yeni arabasıyla görüntülendi. Arda Turan'la yaşadığı kavgayla ilgili görülen davada aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay'ın aldığı arabanın fiyatı dudak uçuklattı.
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Arda Turan'la yaşadığı kavgayla ilgili görünen mahkemede Berkay aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti.
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Berkay, bu sözlerin tepki çekmesi üzerine 'kinaye' yaptığını belirten bir açıklamada bulunmuştu.
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Yakın dostu Demet Akalın'la yaşadığı hediye saat polemiğiyle gündemden düşmeyen Berkay Şahin, kendisine yeni bir araba aldı.
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Konser başına 75 bin lira kazanan Berkay'ın lüks aracını nasıl aldığı merak konusu oldu.
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Kesenin ağzını açan ünlü popçu, 2 milyon 200 bin liraya Bentley sahibi oldu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin'in baş harflerinden oluşan özel "BOS" plaka yaptıran şarkıcı, yeni oyuncağının önünde arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.