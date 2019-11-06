Berkay Şahin yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Son zamanlarda yakın arkadaşı Demet Akalın'la yaşadığı pahalı hediye tartışmasıyla gündem olan Berkay Şahin yeni arabasıyla görüntülendi. Arda Turan'la yaşadığı kavgayla ilgili görülen davada aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay'ın aldığı arabanın fiyatı dudak uçuklattı.