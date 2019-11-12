Berfu Yenenler eleştirilere ateş püskürdü

"Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadınlığından bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorlukla boğuşuyor, bir de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim"