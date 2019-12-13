Ak saçlı ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Ünlü oyuncuların genç yaşlarına rağmen saçları beyazladı.
2 / 11
Beyaz saçın kendisine "hava kattığını" ifade eden Özge Özpirinçci ve Atiye dizisiyle ekranlara geri dönen Beren Saat ağaran saçlarıyla gündem oldu.
3 / 11
Beren Saat ile Özge Özpirinçci'nin beyazlayan saçları magazin gündemine konu oldu.
4 / 11
3 yıl önce ak düşen saçlarını boyatmayan Özge Özpirinçci “Rol aldığım projeler nedeniyle bazen beyaz saçım istenmiyor." dedi.
5 / 11
"Saçlarım bana hava katıyor"
6 / 11
Ben de bazı sahneler gereği geçici boya kullanıyorum. O beyazların bana bir hava kattığını, uğur getirdiğini düşünüyorum” dedi. Ardından 2014’te oynadığı ‘Kayıp’ filmindeki yaşlandırılmış görüntüsünü paylaştı.
7 / 11
Saçlarını boyattı
8 / 11
Beren Saat de beyaz saçlarını başrolünde oynadığı ‘Atiye’ nedeniyle siyaha boyattı.
9 / 11
Ak düşen saçlarını o kadar çok seviyor ki, Instagram sayfasına gelen bir saç boya firmasının reklam teklifini geri çevirmişti.