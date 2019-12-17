Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim? Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek!
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Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de aşkları. Hali hazırda 7 sevgilisi olduğu bilinen Prenses Diana'nın sevgilileri arasında öyle biri var ki, şu an için her şeyi değiştirebilir nitelikte...
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Ölümünden sonra dünyanın en çok konuştuğu isimlerinden başında geliyor Lady Diana veya Diana Spencer.
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Prens Charles ve Prenses Diana, Ağustos 1996'da boşanma kararı almıştı. Çiftin boşanma süreci sırasında en çok Prenses Diana ve sevgilileri konuşuluyordu. İşte Prenses Diana'nın Prens Charles'tan ayrılmasına sebep olan 7 sevgilisi..
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1. Barry Mannakee
Evli Barry Mannakee, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ve Prenses Diana'yı korumakla yükümlü bir polis memuruydu. Prenses Diana ve Barry Mannakee ilişki yaşıyordu. Prenses Diana'nın ses kayıtlarında, 1984 ve 1986 yılları arasında, onun için görev yapan biriyle aşk yaşadığı bilgisi yer alıyordu.
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1. Barry Mannakee
Evli Barry Mannakee, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ve Prenses Diana'yı korumakla yükümlü bir polis memuruydu. Prenses Diana ve Barry Mannakee ilişki yaşıyordu. Prenses Diana'nın ses kayıtlarında, 1984 ve 1986 yılları arasında, onun için görev yapan biriyle aşk yaşadığı bilgisi yer alıyordu.
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Bu kayıtlarda aşık olduğu kişinin adı yer almasa da, Barry Mannakee olduğu düşünülüyor. Prenses Diana, Barry Mannakee için arkadaşlarına "O benim baba figürümdü ve bana baktı" demişti. Barry Mannakee 1987 yılında 37 yaşındayken motosikletle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
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2. James Gilbey
Prenses Diana'nın 1989 yılında gizlice kaydedilen ses kayıtlarında James Gilbey'nin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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James Gilbey, Prenses Diana'yı Prenses Charles ile evlenmeden önce de tanıyordu. İddialara göre Diana ve James Gilbey'nin ilişkisi 1989 yılında zirve noktasına ulaşmıştı.
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3. Will Carling
Prenses Diana ve ragbi oyuncusu Will Carling, Chelsea'de bir spor salonunda tanıştı. İlişkileri 1995 yılında deşifre oldu. İngiltere milli takımı için de mücadele eden Will Carling, Prense Diana ile ilişki yaşadığı dönemde evliydi.
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Will Carling'in eşi, Prenses Diana'yı eşinin aklını çelmesi sebebiyle sertçe eleştiriyor ve eşinin, Diana'yı köpek gibi takip ettiğini söylüyordu.
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Bir dönem ise Prenses Diana'nın oğlu Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın kardeşi Pippa Middleton'ın, Will Carling'e aşık olduğu iddia edilmişti.
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4. Hasnat Khan
Kalp cerrahı Hasnat Khan'ın Prenses Diana ile ilişkisi 1995 yılında başladı. Diana, Hasnat Khan'a 'Bay Mükemmel' lakabını takmıştı. Prenses Diana ve Hasnat Khan ilişkisi o kadar güçlüydü ki, ikili evlenmeyi bile düşündü. Diana, Hasnat Khan'ı hayatının aşkı olarak gördüğünü söyledi ve sevgilisinin Pakistan'da yaşayan ailesini de ziyaret etti.
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Prenses Diana'nın ölümünün ardından Hasnat Khan unutuldu ve hiçbir zaman Diana ile olan ilişkileri hakkında basına bilgi vermedi. Diana ve Hasnat Khan ilişkisinin Haziran 1997'de bittiği düşünülüyor.
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5. James Hewitt
Süvari ve kraliyet at eğitmeni James Hewitt de Diana'nın ilişki yaşadığı isimlerdendi. İkili 1986 ve 1991 yılları arasında ilişki yaşadı. Diana, James Hewitt ile yaşadığı ilişkiyi 1995 yılında verdiği röportajda itiraf etmişti. 2003 yılında James Hewitt, Diana'dan aldığı 64 aşk mektubunu 10 milyon sterlin karşılığında satmayı düşündü.
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Prens Harry'nin James Hewitt'in oğlu olduğu iddiaları ise James Hewitt tarafından defalarca yalanlandı. Diana'nın koruması Ken Wharfe, Diana hakkında bir kitap kaleme kaldı. Kitapta James Hewitt'in kadın avcısı çapkın bir erkek olduğu bilgilerine yer verildi.
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6. Oliver Hoare
Prenses Diana'dan 16 yaş genç olan Oliver Hoare üç çocuk babasıydı. İkilinin ilişkisi 1992 yılında başladı. Eşinin Oliver Hoare'yi boşanma ile tehdit etmesiyle beraber ilişki sona erdi.
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Oliver Hoare 11 Eylül 2018 günü 73 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.
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7. Dodi Fayed
Dodi Fayed, Prenses Diana'nın son sevgilisiydi. Çift, 31 Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te magazincilerden kaçarken trafik kazası geçirdi ve hayata gözlerini yumdu. Dodi Fayed'in babası Mohamed al-Fayed, Prenses Diana'yı saray yavrusu evlerinde kalması için davet etti ve ikili bu şekilde tanıştı.
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Davetliler arasında jet sosyetenin önde gelen isimleri bulunuyordu. Diana ve Dodi yaz mevsimini beraber geçirdi ve Sardinya ve St. Tropez'de Prens William ve Prens Harry ile yatla açıldı.
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31 Ağustos 1997 gecesi Ritz-Carlton Paris'te yemek yiyen çift, yemeğin ardından şehir merkezine doğru gitmeye karar verdi ve ardından çiftin ölümüne yol açan kaza yaşandı.
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LADY DIANA ÖLDÜĞÜNDE HAMİLE MİYDİ?
İngiliz adli tıp uzmanı Angela Gallop, 'Köpekler Havlamadığında: Bir Adli Tıp Uzmanının Hakikati Arayışı' adlı kitabında Lady Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayed'in babasının, Diana'nın öldüğünde hamile olduğu iddialarına açıklık getirdi.
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Prenses Diana'nın Mısır kökenli sevgilisi 42 yaşındaki Dodi El Fayed'den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş, King's College London'ın Adli Tıp Bölümü'nün Başkanı Profesör David Cowan da hamileliğin mümkün olabileceğini söylemişti.