Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim? Prenses Diana hakkında şoke eden gerçek!

Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de aşkları. Hali hazırda 7 sevgilisi olduğu bilinen Prenses Diana'nın sevgilileri arasında öyle biri var ki, şu an için her şeyi değiştirebilir nitelikte...