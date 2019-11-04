Belçim Bilgin: Biri canım, kanım... Diğeri ilk aşkım!
1 / 11
Belçim Bilgin, aynı gün doğan kardeşi Ferat Bilgin ile eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.
2 / 11
Belçim Bilgin kardeşiyle ve Yılmaz Erdoğan ile olan fotoğraflarını sayfasında paylaştı.
3 / 11
Altına da "Biri canım, kanım, kardeşim, gururum; diğeri dostum, evladımın babası, ilk aşkım, hocam... Tevafuk bu ki hayatımın iki özel insanı aynı gün doğmuşlar!İyi ki doğmuşlar bu iyi kalpli, değerli iki güzel insan! Çok seviyorum ikinizi de, nice yıllara, nice yaşlara!" notunu düştü.