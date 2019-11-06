Bekçi kazada annesi ölen küçük kuzuyu kucağına alarak teselli etti
1 / 16
Bursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu.
2 / 16
Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
3 / 16
Kaza saat 03:00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi’nde meydana geldi. İnegöl’den koyunlarını satmak için Mustafakemalpaşa’ya götüren Hakkı Özer (62) yönetimindeki 26 ABM 086 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenden dolayı devrilerek yan yattı.
4 / 16
Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonda bulunan 40 kuzudan 8’i ise telef oldu. Ekipler kamyon içerisinde sıkışan kuzuları kurtarmak için seferber oldu.
5 / 16
Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile şoför Hakkı Özer hafif yaralı olarak kamyondan çıkarılırken, kasada bulunan onlarca kuzu da araçtan çıkarıldı.
6 / 16
Olay yerine gelen 2 hayvan taşıma aracına aktarılan kuzular, kontrollerinin yapılması üzerine hayvan hastanesine kaldırıldı.
7 / 16
Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışması sonucu tutulan tutanaklardan sonra telef olan kuzular yoldan kaldırıldı.
8 / 16
Kazadan kurtulan kuzulardan bir tanesi annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce ağlayarak annesine koştu. Olay yerinde bulunan bekçi küçük kuzuyu sakinleştirmek için kucağına aldı.
9 / 16
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa- İzmir Karayolu aracın çekilmesi ile birlikte tekrar trafiğe açıldı.