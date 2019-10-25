Ünlü oyuncudan bedelli askerlik sonrası olay açıklama!
Çilek Kokusu isimli dizide Volkan karakteriyle adını duyuran Ekin Mert Daymaz, bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklamayla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Manisa'da bedelli askerlik yapan Ekin Mert Daymaz açıklamalarıyla Türk halkının tepkisini çekti.
Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz tezkere aldı.
Instagram hesabında askerlik fotoğraflarını paylaşan yakışıklı oyuncu, "Askerlik nasıl geçti diye merak eden dostlara!" notuyla fotoğraf serisi paylaştı.
Askerden dönen Daymaz'ı yakalayan muhabirlerin, "Askerlik nasıl geçti?" sorusuna verdiği cevapla ise büyük tepki topladı.
Daymaz, ''Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.
Daymaz'ın bu açıklamaları adeta sosyal medyanın diline düştü. İşte Daymaz'a gelen o tepkilerden bazıları...
"Gören de bir buçuk sene askerlik yaptı sanır."
"15 gün kampa gider gibi gittin, bir de hala konuşuyorsun."
"Bu da askerlik yaptım sanıyor işte."
"Nasıl güleceğimi bilemedim."
2 Aralık 1990 yılında Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı. Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okudu.
Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol aldı.