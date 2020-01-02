Bedavaya alınabilecek 22 süperstar
Bugünden itibaren bonservissiz imza atabilecek ve sezon sonunda serbest bir şekilde transfer olacak oyuncuları sıralıyoruz.
GIGI BUFFON - JUVENTUS
KALECİ
WALTER BENITEZ - NICE
KALECİ
ALEKSANDAR KOLAROV - ROMA
SOL BEK
LAYWIN KURZAWA - PSG
SOL BEK
THOMAS MEUNIER - PSG
SAĞ BEK
LORENZO DI SILVESTRI - TORINO
SAĞ BEK
JAN VERTONGHEN - TOTTENHAM
SOL STOPER
THIAGO SILVA - PSG
SOL STOPER
TOBY ALDERWEIRELD - TOTTENHAM
SAĞ STOPER
STEFAN SAVIC - ATLETICO
SAĞ STOPER
BLAISE MATUIDI - JUVENTUS
DEFANSİF ORTA SAHA
NEMANJA MATIC - MAN UNITED
DEFANSİF ORTA SAHA
CHRISTIAN ERIKSEN - TOTTENHAM
ORTA SAHA - OYUN KURUCU
LUKA MODRIC - REAL MADRID
ORTA SAHA - OYUN KURUCU
DAVID SILVA - MAN CITY
OFANSİF ORTA SAHA
MARIO GÖTZE - DORTMUND
OFANSİF ORTA SAHA
JUAN CUADRADO - JUVENTUS
SAĞ KANAT
JOSE CALLEJON - NAPOLI
SAĞ KANAT
RYAN FRASER - BOURNEMOUTH
SOL KANAT
WILLIAN - CHELSEA
SAĞ-SOL KANAT
EDINSON CAVANI - PSG
FORVET
DRIES MERTENS - NAPOLI
FORVET
(sporx)