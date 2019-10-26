Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca 3 gün işkence gördü... "Öldürülen kadınların arasına girmem mi bekleniyor?"

'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ' İbrahim E.'nin sürekli erkek çocuk istediğini belirten Gonca Sadıklı, "Önceki eşinden üç kızı vardı. Bu nedenle hep erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince beni dövmeye başladı. Hamileliğimin 8'inci ayında yine dövdü. Bu nedenle karnımdaki bebeğim öldü. Bir daha da korkudan hamile kalmadım. Beni öldürmesinden korkuyorum. Bu kadar uzaklaştırma kararına rağmen, ceza almadığı için her seferinde daha da hırçınlaşıyor. Biz kadınları koruyacak bir mekanizma yok mu? Şiddet sonucu öldürülen kadınların arasına girmem mi bekleniyor? Benim sonum da Emine Bulut gibi mi olsun" diye konuştu.