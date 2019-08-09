Bayramda çalışana çift yevmiye!

NASIL HESAPLANIYOR? Aylık maaş alarak çalışan bir kişi için toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek 1 günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam 2'yle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3.000 lira olan işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödenecek. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alacak. Eğer buna ilaveten fazla mesai de yapmışsa, her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödenecek.