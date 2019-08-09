Bayramda çalışana çift yevmiye!
Kurban Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 gün resmi tatil buluyor. Bayramda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Kurban Bayramı boyunca çalışan işçilere 4.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğacak. Peki Kurban Bayramı'nda çalışanlara yapılan ödeme yüzde kaç zamlı olacak? Bayramda çalışanlara ücret yerine izin verilebilir mi?
Ülkece Kurban Bayramı'nı 11 Ağustos'ta idrak edeceğiz. Milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Kurban Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 günü buluyor. Bu tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışılması gerekiyor. Tatillerde çalışanlara normal yevmiyelerine ilave olarak mesai ücreti de ödeniyor. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.
ÜCRET YERİNE İZİN YOK Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.
GAZETECİDE FARKLI Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor. Yani günlük 100 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 200 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 150 lira alıyor. Fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor.
FAZLA MESAİ DE ÖDENİR İşçilerin bayram olsun olmasın, çalıştıkları her fazla saat mesai kavramı içine giriyor. Bu durumda saatlik ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu da normal saat ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödeniyor. Yani alışveriş merkezlerinde 12 saat çalışanlar yaptıkları 4 saat mesainin ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyor. Bu mesai eğer bayramda yapılmışsa, ücret bayram mesaisine ekleniyor.
NASIL HESAPLANIYOR? Aylık maaş alarak çalışan bir kişi için toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek 1 günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam 2'yle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3.000 lira olan işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödenecek. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alacak. Eğer buna ilaveten fazla mesai de yapmışsa, her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödenecek.