Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2007 yılında şehit olan Ayhan Güngör'ün ağabeyi Cumali Güngör de tek düşüncelerinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurguladı. Kardeşinin mezarının yanında kendi ilkokul arkadaşının da kabri bulunduğunu ifade eden Güngör, "Allah herkese bu mertebeyle, şehitlik mertebesiyle rahmetli olmayı nasip etsin. Buna ben de çocuğum da dahil olmak üzere. Gurur dersen büyük gurur. İçimdeki yara hiçbir zaman dinmiyor. 12 yıl olmuş hala ben akşam balkona çıktığımda, kapıyı kapatacağım zaman kardeşim gelecek diye bekliyorum. Ne yapsak, ne desem? Her şey vatan için." diye konuştu.