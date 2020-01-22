Vatandaşlar donan gölde hatıra fotoğrafı çektirdi
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava Bayburt'ta bulunan Gökçedere Gölü'nün donmasına neden oldu
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava Bayburt'ta bulunan Gökçedere Gölü'nün donmasına neden oldu. Vatandaşlar donan gölde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçülürken, Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kent sakinleri, donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi.
GÖL BUZ TUTTU
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçüldü.
Kentte kar yağışının ardından Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu.