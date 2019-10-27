Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, park halindeki otomobilleri gece saatlerinde çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Hırsızlıkların yaşandığı Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde geniş çaplı araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelileri ve çalıntı otomobilleri belirledi.
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Ayrıca, zanlıların, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları öğrenildi.
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- Hırsızlık zanlısını dövmesi ele verdi
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Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, benzinlikten yakıt alan ama otomobilden inmeyen şüphelilerden birini, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit etti.
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Otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çalınan beş otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.