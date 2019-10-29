Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Kortej yürüşünü Opera Köprüsü üzerinden izleyen bazı vatandaşlar da komandoların geçtiği güzergaha karanfil bıraktı. Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Güçlü ordu güçlü Türkiye", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla yürüyüş kararı saydı.