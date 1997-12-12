Başkan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017'de AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Yabancı ülke büyükelçileri de localardan izledi. Salonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerin coşkusu vardı. Recep Tayyip Erdoğan bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak ülkesine hizmet etmeye devam etmektedir.