Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla üretilen 'sniper'a 3 ülkeden teklif!

"Kırıkkale gibi bir şehirde 100 yıllık geçmişi olan bir Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) var. Çok büyük işler yaptı. Milli Piyade Tüfekleri (MPT), Bora tüfekleri ile beraber. Biz de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun geliştirdiği tüfeklere yakın tüfekler yapmak, onlardan farklı tüfekler gerçekleştirerek ülkemize bir şeyler kazandırmak için Kırıkkale'ye geldik. Şu anda zaten Kırıkkale'de bu imkan çok iyi sağlanıyor.