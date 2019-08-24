Erdoğan "Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücüyle baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle bay Kemal’in dediği gibi değil. Bunlar sadece atılan adımları nasıl engelleriz buna bakarlar." dedi.