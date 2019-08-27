Başkan Erdoğan ve Putin fuar alanını birlikte inceledi
FUAR ALANINI BİRLİKTE İNCELEDİLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan ile Putin, SU57 savaş uçağını da beraber inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan ile Putin, SU57 savaş uçağını da beraber inceledi.