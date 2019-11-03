Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da
Başkan Erdoğan Şanlıurfa sınır bölgesindeki temaslarına devam ediyor.
Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
Erdoğan Şanlıurfa'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
Şanlıurfa ziyareti Başkan Erdoğan'ın programında yoktu.
BaşkanErdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.