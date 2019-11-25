Başkan Erdoğan Katar'da böyle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, başbaşa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na başkanlık edecek. Başkan Erdoğan için Katar'da yapılan karşılama dikkat çekti.
Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.