Dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan tek tek dinleyip not aldı
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle yakından ilgilenip dertlerini dinledi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Erdoğan'ın programa katılan çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya samimi görüntüler çıkardı.
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Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılarak çiftçilere birçok müjde verdi.
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Erdoğan, Külliye'ye gelen katılımcılarla sohbet etti. Çocukları sevdi.
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Başkan Erdoğan'ın katılımcı çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya yürek ısıtan görüntüler çıkarttı.
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İşte 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda objektiflere yansıyan en renkli görüntüler...