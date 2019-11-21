Dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan tek tek dinleyip not aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Erdoğan'ın programa katılan çiftçilerle iç içe olduğu anlar ortaya samimi görüntüler çıkardı.