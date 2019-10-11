Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

Batı dünyasının neredeyse tümü Türkiye’nin terörle mücadele için düzenlediği haklı operasyonu kınarken terör belasını yaşamış az sayıda ülke ise Türkiye’nin yanında durmayı seçti.
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İşte Barış Pınarı harekatına destek veren ve vermeyen ülkeler...
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MACARİSTAN
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Macaristan: AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayımlanması planlanan kınama bildirisi, Macaristan'ın veto etmesi nedeniyle gecikti. Macaristan, vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.
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İSPANYA
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İspanya: İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
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KATAR
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Katar: Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.
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PAKİSTAN
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Pakistan: Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerdendir" dedi.
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Harekata destek olmayanlar...
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
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ABD: Harekâtın kapsamının aşılması durumunda en ağır ekonomik yaptırımlar hedefleniyor.
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FRANSA
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Fransa: Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki saldırısı tehlikeli. 5 yıldır savaştığımız DEAŞ'a fayda sağlıyor. Durdurulmalı.
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İNGİLTERE
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İngiltere: Bu bölgeyi istikrarsızlaştırma, halkın acılarını artırma ve DEAŞ'a karşı kazanılan başarıyı bozma riski yaratıyor.
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ALMANYA
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Almanya: Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve DEAŞ'ın güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır.
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KANADA
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Kanada: Türkiye'nin yaptığı askeri saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
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LÜBNAN
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Lübnan: 'Kardeş bir Arap ülkesine saldırı ve Suriye toprağını işgal' olarak görüyoruz.
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MISIR
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Mısır: Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınamaktayız.
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
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BAE: Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.