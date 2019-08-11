Bangsamoro'da özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı

Kurban Bayramı'nın İslam alemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ali Abdülreşid, "Hazreti İbrahim'den günümüze kadar devam eden ve Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, Allah katında çok faziletli ve mübarek bir bayramdır. Bugün başta Mekke olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Allah'a adanmış kurbanlar kesecekler." dedi.