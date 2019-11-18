1 gramı 6,5 milyon TL! Kuzey Amerika ülkesinden 5 bin ton talep

Türkiye'nin tarım hasılası ile dünyanın 7. Avrupa'nın ise Fransa'dan sonra ikinci büyük üreticisi olduğunu hatırlatan Pakdemirli “Bugün sadece iyi olmak yetmez. Çok daha iyi olmak zorundayız. Ortak akılla üretilecek fikirlerin odağında kırsal kalkınma var. Yani tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, katma değerinin yükseltilmesi, gıda güvenliği, sürdürülebilir politikalar, üreticiyi koruyan ve tüketiciyi kollayan bir anlayış. Bunun için her kesim ile görüşüyoruz. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Sırada bunların hayata geçirilmesi var” diye konuştu.