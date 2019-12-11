Balıkesir'deki deprem sonrası vatandaşlar geceyi ateş başında geçirdi

Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. Deprem esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.