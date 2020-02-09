Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı

u yıl TEKNOFEST'in Gaziantep'te düzenleniyor olması tesadüf değil. Burcu hocamızsa, jeodezi ve fotogrametri alanında ülkemizin sayılı akademisyenlerinden bir tanesi. Bundan önceki 3 seferimizin de ekip lideriydi, bu sefer ile 6. Kez Antarktika'ya ayak basacak. (AA)