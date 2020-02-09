Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde elde edilecek verilerin uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacağını belirterek, "Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız." dedi.
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Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antarktika'ya düzenlenecek 4. Ulusal Bilim Seferi kapsamında 24 kişilik sefer ekibinin uzun, heyecanlı ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacağını söyledi.
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Antarktika kıtasının herhangi bir ülkenin yönetimi altında olmadığını hatırlatan Varank, "Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşması'na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütülüyor. Biz bu anlaşmaya 1995 yılında gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır." dedi.
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Bu hedefe ulaşmak için sorumluluklarını yerine getirmek üzere 2017 yılından bu yana çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:
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"Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi'ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolü'nü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi, her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor.
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Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz."
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Mustafa Varank, geçici üssün 1 ay süreyle araştırmacılara hizmet vereceğini, sefer ekibinin yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürüteceğini bildirdi.
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Yürütülecek projelerden birinin önemine değinen Varank, "Antarktika'ya kuracağımız 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca, sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dahil edilecek. Atacağımız bu adımla, İngiltere ve Amerika'yla da iş birliğimiz başlamış olacak.
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Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca, sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz." diye konuştu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şunları kaydetti: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürümüz Sayın Burcu Özsoy da sefer ekibini Antarktika'ya kadar yalnız bırakmayacak.
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u yıl TEKNOFEST'in Gaziantep'te düzenleniyor olması tesadüf değil. Burcu hocamızsa, jeodezi ve fotogrametri alanında ülkemizin sayılı akademisyenlerinden bir tanesi. Bundan önceki 3 seferimizin de ekip lideriydi, bu sefer ile 6. Kez Antarktika'ya ayak basacak. (AA)