Bakan müjdeyi vermişti! Yapan günde 1000 TL kazanacak

Bu türün tüm Akdeniz faunasını risk altına aldığına işaret eden Gökoğlu, "Balıkçı ağlarına, balıkçının ağlarında yakalanan balıklara, balıkçıların araç gereçlerine zarar vermeye başladılar. Akdeniz ekolojik sistemi için risk oluşturan türler. Şu anda Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz yedi tür var. Bir tanesi çok büyük ve iri bir tür. Ancak yoğun olarak küçük tür bulunuyor." diye konuştu