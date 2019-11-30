Bakan müjdeyi vermişti! Yapan günde 1000 TL kazanacak
Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı. Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı çünkü artık ağlarına takılan balon balıklarını öldürüp atmayacaklar" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Balon balığı için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu, 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz." sözleri ile yaptığı açıklama, bu canlının sık görüldüğü yerlerden Antalya bölgesindeki balıkçıları umutlandırdı.
Balıkçıların, balon balıklarının ekonomik değeri yüksek türlere ve ağlara zarar vermesi nedeniyle kendilerine sürekli dert yandığını aktaran Balta, "Balon balığı zehirli olduğundan yenmediği ve satışı yasak olduğu için balıkçılarımız mağdur. Balon balıklarının ihraç edileceği haberini okuyan balıkçı arkadaşlarımız heyecanlandı. Çünkü artık ağlarına takılan balon balıklarını öldürüp atmayacaklar." dedi.
Bu türün tüm Akdeniz faunasını risk altına aldığına işaret eden Gökoğlu, "Balıkçı ağlarına, balıkçının ağlarında yakalanan balıklara, balıkçıların araç gereçlerine zarar vermeye başladılar. Akdeniz ekolojik sistemi için risk oluşturan türler. Şu anda Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz yedi tür var. Bir tanesi çok büyük ve iri bir tür. Ancak yoğun olarak küçük tür bulunuyor." diye konuştu