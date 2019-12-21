Bakan Albayrak ekonomide 2020 yılının yol haritasını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programının konuğu oldu. Bakan Albayrak, programda ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerini ve 2020 yılı projeksiyonlarını piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaştı.