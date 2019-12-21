Bakan Albayrak ekonomide 2020 yılının yol haritasını anlattı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programının konuğu oldu. Bakan Albayrak, programda ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerini ve 2020 yılı projeksiyonlarını piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaştı.
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Türkiye'nin ilk milli ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'ne, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuk oldu.. Bakan Albayrak'ın ikinci kez katıldığı programın moderatörlüğünü A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaptı.
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Bakan Albayrak programda ekonomideki son gelişmeleri ve dengelenme sürecinin ardından başlayan toparlanma sürecini anlattı. Bakan Albayrak, programda katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedefleri ve bunlara ulaşabilmek için atılacak adımları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Türkiye ekonomisinin 2020 yol haritasının da ipuçlarını verdi.
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TWITTER HESABINDAN DEĞERLENDİRDİ
Bakan Albayrak program sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
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Albayrak, "Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.