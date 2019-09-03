Bakan Akar: Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğiz!

Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde ve havada güvenliğini tam olarak sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir engel tanımıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne mücadele varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık bundan sonra da yeni terfi ve atamalarla birlikte artan bir şiddet ve tempoda yürüteceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."