Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; kuvvetli yağış hayatı felç etti.
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Eski Garaj’da birçok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.
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İlçenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Paragon AVM’de birçok işyerinin şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarıyla karşılaştığı belirtildi.
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Saatte 50 kilometre hızla esen rüzgârla birlikte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.
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Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti.
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Meteorolojiye göre Ayvalık’ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.
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Öte yandan Ayvalık Belediyesi Başkanlık binasından Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.
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Bu merkezden yönetilen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek çalışmalarını yürüttü.