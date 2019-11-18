Misafirlere evde yok numarası yapıyorum!
Şimdilerde şarkıcılık yapan eski manken Ayşe Hatun Önal ev yaşantısıyla ilgili samimi itirafta bulundu.
Kıbrıs'ta bir mekanda konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ev hayatıyla ilgili de açıklama yapan Önal şu sözleri söyledi
"Yemek yapmakla uğraşmıyorum. Eskiden çok yapardım, ilgilenirdim.
Atıyorum işte tavuk, balık hangi soslar ile güzel olur biliyorum ama yapmıyorum.
Yalnız yaşadığım için artık eve pek misafir kabul etmiyorum.
İnsanlara hizmet falan bunlar beni yoran şeyler, dışarıda görüşmeyi tercih ediyorum.
Davetsiz misafirlere kapıyı açmıyorum zaten, evde yok numarası yapıyorum. " dedi.