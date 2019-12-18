Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?
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Yakın dostu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, sessizliğini bozdu.
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Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.
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Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Aybüke Pusat ile aynı dizde buluştu. Rol gerçek oldu ve iki aşığı canlandıran oyuncular gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.
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Dilan Çiçek Deniz, yaşananların ardından bir dönem sıkı dostu olan Aybüke Pusat'ı hayatından sildi. Sosyal medyada takibi bıraktı ve engelledi.
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Geçtiğimiz hafta Furkan Andıç ile havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Aybüke Pusat, dün akşam gittiği mekan çıkışı görüntülendi.
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Aybüke Pusat, aşk haberleri ile ilgili sessizliğini bozdu.
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"Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik."
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"Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız. Yeni yılda Afirka'da olacağım. Ne kadar uzak o adar iyi. Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir."