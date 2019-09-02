Ünlü oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi!
1 / 21
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştiren isimler arasında yerini aldı ve yeni adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştirdi.
2 / 21
Her Şey Yolunda Merkez, İlişki Durumu: Karışık ve Ah Neriman adlı dizilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi. Tumluer'in son hali ise sosyal medyada olay yarattı.
3 / 21
İlk olarak Rüzgar Erkoçlar'ın, ardından İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirme operasyonlarının ardından bu işlemi gerçekleştiren Aybike Esin Tumluer, adını da Atlas Karan olarak değiştirdi.
4 / 21
İlişki Durumu Karışık dizisine çocuk bakısı Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun son hali ise şaşkınlıkla karşılandı. Ayrıca ünlü ismin, 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
5 / 21
Peki Atlas Karan Tumluer kimdir? Kaç yaşındadır?: Tumluer, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
6 / 21
Eğitimini önce Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tumluer, ardından İnternational School of Comic Acting’de Drama ve Tiyatro Oyunculuğu eğitimi almıştır.
7 / 21
Özellikle komedi türündeki yapımlarda karşımıza çıkan oyuncu Atlas Karan Tumluer, rol aldığı bu yapımlarda rolünün hakkını her daim vererek, izleyenleri kendine hayran bıraktırmıştır.
8 / 21
İlk olarak 2013 yılında profesyonel anlamda ekran deneyimini gerçekleştiren Atlas Karan Tumluer, bu yıl "Her Şey Yolunda Merkez" adlı dizide rol almıştır.
9 / 21
Tumluer'in rol aldığı diziler arasında, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman gibi yapımlar yer alırken, başarılı oyuncu aynı zamanda 2017 yılında vizyona giren "Şansımı Seveyim" adlı Sinema filminde de rol almıştır.
10 / 21
Aybike Esin Tumluer, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayati ve Diğerleri" adlı komedi dizisinde polis memuru Nurten Salıkhan karakterini canlandırmıştır.