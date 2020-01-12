'Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı!

Her gün ilk günkü heyecanla dükkanını açtığını dile getiren Ceyhan, şöyle devam etti: "10 kardeşiz, 7 kardeşim bu işle uğraşıyor. Ayakkabı tamirciliği güzel bir meslek, herkesin yapabileceği bir meslek değil. Bu meslekte insanın kendini geliştirmesi lazım. Aynı berberlik gibi işini ne kadar güzel yaparsan müşterin o kadar çok olur. Kendini ne kadar geliştirirsen o kadar iyi usta olursun. 36 yaşına girdim, 29 yıldır bu işle uğraşıyorum. Küçükken annem beni okula bırakıyor, okuldan kaçıp tekrar dükkana geliyordum. Benim iş hevesim vardı, pişman değilim. Mesleğime aşığım. Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabı tamircisi olmayı isterim."