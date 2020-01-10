Avustralya'da korkutan uyarı: Kaçabilen kaçsın...

Mega felaket alarım verilen Avustralya'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle ülkedeki büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle "çok yüksek yangın uyarısı" yapıldı.
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50 bin kişiye evlerini terk etmeleri uyarısı yapıldı. Başbakan Morrison orduya talimat verdiğini, "hemen harekete geçmeye ve desteklemeye hazır olacaklarını" söyledi. Yetkililer 'Kaçabilen kaçsın' açıklamasında bulundu.
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Eylül ayından bu yana süren yangınlarla boğuşan Avustralya'da bugün yüksek sıcaklık ve sert rüzgar bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının yeni yangınlara neden olmasından endişe ediliyor.
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison Cuma gününün "Doğu'daki eyaletler için zor bir gün olabileceğini" söyledi. Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayanlara "evlerini terk etmeleri", aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.
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Kırsal alanda çıkan ve büyük bir alana yayılan yangınlarda 4 ayda 10.3 milyon hektar (103.000 kilometrekare) alan zarar gördü, en az 27 kişi ve yaklaşık 500 milyon hayvan hayatını kaybetti. Sadece yılbaşından bu yana 1000'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.
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Başbakan Morrison son olarak "Bu krizin ve afetin sonuna henüz çok uzağız" açıklamasını yapmış ve New South Wales eyaleti kıyılarında, tahliyeler için iki gemi beklettiklerini belirtmişti.
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Başbakan Scott Morrison orduya talimat verdiğini, "hemen harekete geçmeye ve desteklemeye hazır olacaklarını" söyledi. Öte yandan Morrison yangınlara geç ve yetersiz müdahale ettiği gerekçesiyle yoğun biçimde eleştiriliyor.
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Avustralya Devleti Acil Durum Şefi Andrew Crisp, Avustralya Yayın Kurumu'na verdiği demeçte, "Kaçabiliyorsanız, kaçmalısınız. Ülkenin ıssız ve ormanlık bölgelerinden uzak durmalısınız" açıklamasında bulundu.
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Crisp, sadece Victoria eyaletindeki 240 bin kişiye acil durum uyarı mesajları gönderildiğini söyledi. Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya'daki yüksek riskli bölgelerde yaşayan insanlara evlerinden ayrılmaları çağrısı yapıldı. New South Wales ve Victoria eyaleti sınırında halen 100'den fazla noktada yangınlar sürüyor.
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New South Wales eyaleti hükümeti yangınlardan zarar gören yerleşim birimlerinin yeniden inşası için 1 milyar Avustralya doları (690 milyon Amerikan doları) ayırdıklarını duyurdu.
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Merkezi hükümet de 2 milyar Avustralya doları yardımda bulunacağını açıklamıştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.
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Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor. Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.
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Öte yandan Güney Avustralya'da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceği açıklanmıştı.
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Güney Avustralya Çevre ve Su Bakanlığı sözcüsü, deve sayısındaki artışın bölgede pek çok soruna sebep olduğunu belirtmişti.
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Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyordu.
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BBC'de yer alan habere göre binlerce deve öldürüldü ve katliama bazı atlar da dahil edildi. Develerin öldürülmesine sosyal medya kullanıcılarından çok sert tepki geldi.
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Koalalar ve kangurular için gösterilen hassasiyet karşısında 10 binden fazla devenin öldürülmesi kararı eleştirildi. Develer Avustralya'ya 19. yüzyılda Hindistan, Afganistan ve Orta Doğu'dan İngiliz yerleşimciler tarafından getirilmişti.
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Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.
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Öte yandan ülkedeki orman yangınları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanlar, Şili ve Arjantin'den bile görülmeye başladı. Dumanların Pasifik Okyanusu üzerinden 11 bin km yol kat ederek Şili ve Arjantin'e ulaştı. Hayvan ölümlerinin önlememesi tüm dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
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Bir başka endişe kaynağı ise yangınların yağmur ve okaliptüs ormanlarında da etkili olmaya başlaması. Daha önce bu ormanlarda yangın görülmüyordu.
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Uzmanlar, yangının korları 10 kilometre kadar uzağa taşıması ve alevlerin görülmedik hızla ilerlemesi nedeniyle artık hiçbir yerin güvende olmadığına dikkat çekiyor.
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, felaketzedelere 1,4 milyar dolarlık ek ödenek ayrıldığını açıkladı. Daha önce, mağdurlar için açıklanan yardım miktarı yalnızca on milyonlarca dolardı.