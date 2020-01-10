Avustralya'da korkutan uyarı: Kaçabilen kaçsın...

Öte yandan ülkedeki orman yangınları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanlar, Şili ve Arjantin'den bile görülmeye başladı. Dumanların Pasifik Okyanusu üzerinden 11 bin km yol kat ederek Şili ve Arjantin'e ulaştı. Hayvan ölümlerinin önlememesi tüm dünya basınında büyük yankı uyandırdı.