Avustralya'da aşırı sıcaklar: Ateş kullanmadan otomobilin içinde et pişirdi
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Avustralya'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşınca otomobilin içinde, ateş kullanmadan et pişirmek bile mümkün hale geldi. Bir adam, otomobilinde pişirdiği 1 buçuk kilo domuz etini, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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Avustralya tehlikeli olabilecek sıcak hava şartlarına hazırlanırken meteoroloji uzmanları tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı rekorunun kırabileceğini belirtti. Bir adamsa yükselen sıcaklıkların umulmadık şekillerde kullanılabileceğini kanıtladı.
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Avustralya'nın batısında hava sıcaklıkları artarken, Perth şehrinden Stu Pengelly otomobilinin içinde domuz etini pişirmeyi başardı.
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Pengelly, büyük bir et parçasını yerleştirdiği pişirme kabını kırmızı Datsun Sunny marka aracının koltuğuna koymaktan başka bir şey yapmadı.
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Yaklaşık 10 saat sonra Pengelly, “yaptığının işe yaradığını” söyledi.
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Ancak Pengelly'nin deneyimi, fırını çalıştırmadan sıcak bir yemek elde etmekten ibaretti. Pengelly, Facebook'ta “UYARI” başlığı altında şunları yazdı:
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“Dün, 39 derece sıcaklığın olduğu günde 10 saat boyunca eski bir Datsun Sunny içinde 1,5 kiloluk domuz etini pişirdim. İşe yaradı!”
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Araçtaki sıcaklığı saatte bir kontrol ettiğinde Pengelly, sabahın 7'sinde bile sıcaklığın 30 santigrat derece olduğunu gözlemledi. Saat 10:00'da 52 derece olan sıcaklık, saat 13:00 itibarıyla “sarsıcı” boyuta, 81 santigrat dereceye ulaştı.
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Pengelly paylaşımını şöyle sürdürdü:
Dikkat edilmesi gerekenler… araç filtreli camlara sahipti ve camlar kapalıydı. Tavanda da büyük bir pas deliği var ve bu otomobilin çıkabileceği en yüksek sıcaklık derecesine ulaşmasını önlüyor. Daha yeni model bir araç olsaydı ve rengi de siyah olsaydı, tahminen sıcaklık önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkabilirdi. Benim uyarım şu: Bir dakikalığına bile olsa, sizin için değerli bir kişiyi ya da nesneyi sıcak bir otomobilde bırakmayın. Sıcak altındaki bir araçta çocuklar veya köpekler görürseniz, onları en kısa sürede araçtan çıkarmak için camı kırmakta tereddüt etmeyin. Bunu yapmak suç değil ve bir hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen dikkat edin.
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Facebook'taki bir yorumcu Pengelley'in uyarısına cevaben şunları yazdı: "Datsun marka bir araçta domuz bifteği görürsem onu kesinlikle kurtarıyorum.” Pengelley ona "elma sosu polisini arayabileceği" önerisinde bulundu.
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Yorumda bulunan başka biriyse, “Bu Ford Falcon araçta sıcaklık 95 derece” altyazısıyla siyah bir aracın fotoğrafını paylaştı.
Geçen ay Brisbane'nin güneyinde 31 derece sıcak havada arabada bırakılan bir ve iki yaşlarındaki iki kız kardeş ölmüştü.
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Avustralya Meteoroloji Dairesi'ne göre, Perth şehrinde sıcaklıklar bu ay 10 gün 35 derecenin üzerine çıktı ancak bu hafta Avustralya’nın bazı kırsal bölgelerinde sıcaklıklar 1960’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olan 50,7 dereceyi geçebilir.
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Avustralya Meteoroloji Dairesi, ülkenin güneydeki insanların çarşamba ve perşembe günleri bazı kırsal bölgelerde 49 ile 50 derece sıcaklığı arka arkaya yaşayabileceklerini belirtti.
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Reuters'a konuşan Pengelly bir dahaki sefere Datsun aracında biftek pişirmeyi denemeyi istediğini söyledi.
Pengelly, “Kiş yemeğinin 2 saat içinde pişeceğini sanıyorum" dedi.