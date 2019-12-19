Avustralya'da aşırı sıcaklar: Ateş kullanmadan otomobilin içinde et pişirdi

Pengelly paylaşımını şöyle sürdürdü: Dikkat edilmesi gerekenler… araç filtreli camlara sahipti ve camlar kapalıydı. Tavanda da büyük bir pas deliği var ve bu otomobilin çıkabileceği en yüksek sıcaklık derecesine ulaşmasını önlüyor. Daha yeni model bir araç olsaydı ve rengi de siyah olsaydı, tahminen sıcaklık önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkabilirdi. Benim uyarım şu: Bir dakikalığına bile olsa, sizin için değerli bir kişiyi ya da nesneyi sıcak bir otomobilde bırakmayın. Sıcak altındaki bir araçta çocuklar veya köpekler görürseniz, onları en kısa sürede araçtan çıkarmak için camı kırmakta tereddüt etmeyin. Bunu yapmak suç değil ve bir hayat kurtarabilirsiniz. Lütfen dikkat edin.