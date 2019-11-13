Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları
Uluslararası Spor Araştırma Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan en değerli kiralık futbolcuları sıraladı.
20. IONUT RADU
Yaş: 22 - Kaleci
Inter >> Genoa (kiralık)
Değeri: 25.1 milyon €
19. CRISTIAN ROMERO
Yaş: 21 - Defans
Juventus >> Genoa (kiralık)
Değeri: 25.6 milyon €
18. ALBAN LAFONT
Yaş: 20 - Kaleci
Fiorentina >> Nantes (kiralık)
Değeri: 25.6 milyon €
17. ANDRE-FRANCK ZAMBO
Yaş: 23 - Orta saha
Fulham >> Villarreal (kiralık)
Değeri 25.6 milyon €
16. ALPHONSE AREOLA
Yaş: 26 - Kaleci
PSG >> Real Madrid (kiralık)
Değeri: 28.1
15. PEDRO PORRO
Yaş: 20 - Defans
Manchester City >> Real Valladolid (kiralık)
Değeri: 27.1 milyon €
14. ANTE REBIC
Yaş: 26 - Forvet
Eintracht Frankfurt >> Milan (kiralık)
Değeri: 28.3 milyon €
13. IVAN PERISIC
Yaş: 30 - Orta saha
Inter >> Bayern Münih (kiralık)
Değeri: 29.3 milyon €
12. ANDRE SILVA
Yaş: 24 - Forvet
Milan >> Eintracht Frankfurt (kiralık)
Değeri: 30.2 milyon €
11. TIEMOUE BAKAYOKO
Yaş: 25 - Orta saha
Chelsea >> Monaco (kiralık)
Değeri: 33.3 milyon €
10. WILLIAM SALIBA
Yaş: 18 - Defans
Arsenal >> Saint-Etienne (kiralık)
Değeri: 35.1 milyon €
9. DEAN HENDERSON
Yaş: 22 - Kaleci
Manchester United >> Sheffield United (kiralık)
Değeri: 37.8 milyon €
8. ACHRAF HAKIMI
Yaş: 21 - Defans
Real Madrid >> Borussia Dortmund (kiralık)
Değeri: 39 milyon €
7. STEFANO SENSI
Yaş: 24 - Orta saha
Sassuolo >> Inter (kiralık)
Değeri: 42.1 milyon €
6. DUVAN ZAPATA
Yaş: 28 - Forvet
Sampdoria >> Atalanta (kiralık)
Değeri: 47.3 milyon €
5. MAURO ICARDI
Yaş: 26 - Forvet
Inter >> PSG (kiralık)
Değeri: 50.8 milyon €
4. HARRY WILSON
Yaş: 22 - Defans
Liverpool >> Bournemouth (kiralık)
Değeri: 54 milyon €
3. MARTIN ODEGAARD
Yaş: 20 - Orta saha
Real Madrid >> Real Sociedad (kiralık)
Değeri: 57.3 milyon €
2. DANIEL CEBALLOS
Yaş: 23 - Orta saha
Real Madrid >> Arsenal (kiralık)
Değeri: 65.7 milyon €
1. PHILIPPE COUTINHO
Yaş: 27 - Orta saha
Barcelona >> Bayern Münih (kiralık)
Değeri: 96.5 milyon €
(NTV)