Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım
Bu sezon transferlere yine oldukça fazla para harcandı. Peki en çok para harcayan takımlar hangileri oldu? İşte ilk 15 sıra...
EVERTON
Transfere harcadığı para: 114 milyon euro
BORUSSIA DORTMUND
Transfere harcadığı para: 127.5 milyon euro
NAPOLI
Transfere harcadığı para: 128 milyon euro
MONACO
Transfere harcadığı para: 139.5 milyon euro
BAYERN MÜNİH
Transfere harcadığı para: 143.5 milyon euro
ASTON VILLA
Transfere harcadığı para: 148.6 milyon euro
ARSENAL
Transfere harcadığı para: 152.4 milyon euro
INTER
Transfere harcadığı para: 155 milyon euro
SEVILLA
Transfere harcadığı para: 158 milyon euro
MANCHESTER UNITED
Transfere harcadığı para: 159 milyon euro
MANCHESTER CITY
Transfere harcadığı para: 168 milyon euro
JUVENTUS
Transfere harcadığı para: 188 milyon euro
ATLETICO MADRID
Transfere harcadığı para: 243.5 milyon euro
BARCELONA
Transfere harcadığı para: 255 milyon euro
REAL MADRID
Transfere harcadığı para: 307 milyon euro
(sporx)