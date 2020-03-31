Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Korona ile savaşta İsveç stratejisi

Koronavirüsle mücadelede Avrupa'da birçok ülke sıkı önlemler aldı. Bazı ülkeler ulusal boyutta karantina uygularken, 4 binden fazla vaka ve 166 ölüme rağmen İsveç'te günlük yaşama kısıtlama getirilmedi. İnsanlar sokaklarda dolaşıyor, restoran ve kafeler açık. Bilim insanları hükümete ağır eleştiriler yapıyor. Hükümet ise, herkesin kendi önlemini alması telkininde bulunuyor. Başbakan Lofven, "Hepimiz, bireyler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Her şeyi yasaklamanın anlamı yok" sözleriyle kendini savunuyor.