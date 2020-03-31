Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Korona ile savaşta İsveç stratejisi
Koronavirüsle mücadelede Avrupa'da birçok ülke sıkı önlemler aldı. Bazı ülkeler ulusal boyutta karantina uygularken, 4 binden fazla vaka ve 166 ölüme rağmen İsveç'te günlük yaşama kısıtlama getirilmedi. İnsanlar sokaklarda dolaşıyor, restoran ve kafeler açık. Bilim insanları hükümete ağır eleştiriler yapıyor. Hükümet ise, herkesin kendi önlemini alması telkininde bulunuyor. Başbakan Lofven, "Hepimiz, bireyler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Her şeyi yasaklamanın anlamı yok" sözleriyle kendini savunuyor.
Ülke genelinde okullar, restoranlar ve dükkanlar açık. İnsanlar işlerine gitmek için otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçları kullanıyor. Evden sıkılanlar arkadaşlarıyla kafelerde ya da parklarda buluşarak vakit geçiriyor. Hatta 500 kişiye kadar olan toplantılara bile izin veriliyor.
"HERKES DEĞİL HASTALAR EVDE KALMALI" İsveç'de Başbakan Stefan Lofven'in corona virüsle mücadelede uyguladığı bu stratejinin mimarı ise, İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell. "Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de corona virüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak" diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okula gönderilmemesini gereksiz önlemler arasında görüyor.
İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell iddialarını şu cümlelerle destekliyor: "Eğer okulları kapatırsanız, bu corona virüsle mücadelede fayda sağlamak yerine birçok problemi beraberinde getirir. İsveç sağlık sisteminde çalışan birçok doktor ve hemşire görevlerini yapmak yerine, evde çocuklarını beslemekle zaman geçirirler."
BAŞBAKAN: HER ŞEYİ YASAKLAMANIN ANLAMI YOK Alınan önlemlerin yeterli olduğunu savununa İsveç Başbakanı Stefan Lovfen, "Hepimiz, kendi sorumluluğumuzu taşıyabilecek bireyleriz. Yasalar çıkarıp, her şeyi yasaklamanın anlamı yok" dedi. Başbakan Lovfen tüm dünyada olduğu gibi ülkesinin de zor dönemden geçtiğini ise kabul ediyor.
İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirdi. Hükümete biran önce müdahalede bulunun çağrısı yapan bilim insanları, "Sürü bağışıklığı stratejisi büyük riskleri içerisinde barındırıyor. Bu anlamsız tutum, binlerce insanın yaşamına mal olabilir" vurgusu yaptı.
İngiltere'de hafta sonu yayımlanan The Observer gazetesine konuşan İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell ise mevcut stratejisinin arkasında kalmaya devam ediyor. Tegnell, "İsveç'teki bulaşma oranı bu seviyede kaldığı sürece yeni önlemler almanın, günlük hayatı kısıtlamanın gereği yok" dedi.
Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görüldükten sonra dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) şimdiye kadar 38 bin 500 kişinin ölümüne neden oldu. Üstelik bu ölümler her geçen dakika artıyor. Corona virüs vaka sayısı da hızla 1 milyona doğru gidiyor. Türkiye'de de corona virüs vaka sayısında hızla bir yükseliş söz konusu.