Müge Anlı canlı yayında şoke oldu! Mehmet Elbay ormanda yakılıp yok edildi
27 Eylül'den beri haber alınamayan Mehmet Elbay'ın kızı Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Mehmet Elbay'ın alacak verecek sıkıntılarından dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilirken, verilen ifadeler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Elbay'ın Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor.
27 Eylül'den beri haber alınamayan Mehmet Elbay'ın kızı Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Mehmet Elbay'ın alacak verecek sıkıntılarından dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilirken, verilen ifadeler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Elbay'ın Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor.
ÖNCE KIZINI ARAMAK İÇİN ÇIKTI Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için programa katıldı ve kızını buldu. Ancak programa kızını aramak için katılan Zeynep hanım bir anda 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayının odağındaki isim oldu. Olay bununla da kalmadı fitre ve zekatlarla geçiniyorum diyen Zeynep hanım ve eşi kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlar işlediği anlaşıldı. Bütün bu olayların ardından Zeynep hanımın çıkması ise sosyal medyada gündem olurken bakın olaylar zinciri bakın nasıl gelişti.
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Zeynep hanımın iddiasına göre evlerini beğenmediği kızından 5 aydır haber alamıyordu. Müge Anlı ve ekibi kısa sürede Zeynep hanımın kızı Fatma'ya ulaştı bulunduğunu haberi Zeynep hanıma ve ekran başındakilere verdi.
Ekran göründüğünden çok farklı bir hayatı olduğu anlaşılan Zeynep Ergül aslında yıllar öncede bir kayıp olayı ile ilgili programa katıldı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın bağ evinin paylaşamadığı Cahit Ergül, Zeynep hanımın ağabeyi. İddialara göre ise Zeynep hanımın ağabeyi Mehmet Muharrem Erbay'ın başına bir şey getirdiği yönünde.
Burası size mezar olacak 28 Şubat 2017 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın başına ne geldiğini öğrenmek için programa katılın kızı Büşra ise Zeynep hanımın bir şeyler bildiğini savundu. İddialara göre 2017 yılında Zeynep hanım Mehmet Muharrem Erbay'ın eşine "Burası size mezar olacak" diye tehdit etti.
Röportaj isteklerini geri çevirmişti Zeynep hanımın yıllar önce Müge Anlı ve ekibi Mehmet Muharrem Erbay'ın kaybını araştırırken programa katıldığı ortaya çıktı. O anda jandarma ekipleri Zeynep hanımın evinde kayıp Mehmet Muharrem Erbay aramış, Zeynep hanımın o aramalarda röportaj isteklerini geri çevirmişti. Mehmet Muharrem Erbay olayında Zeynep hanımın ise bildiklerini sakladığı düşünülüyor.
Ağabeyim Mehmet Muharrem Erbay'ı öldürüp kuyuya attı Kayıp Mehmet Muharrem Erbay'a ne olduğu bilmediğini söyleyen Zeynep Ergül, Mustafa ismindeki abisinin oğlu ile ilgili "Mustafa abimin oğlu bir sene Kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ın peşinden dolandığını biliyorum ve ağabeyim Mehmet beyi öldürüp kuyuya attı" iddiasında bulundu.
Canlı yayına katılan isim vermeyen izleyicide Zeynep Ergül ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı ve şunları söyledi; "3-4 ay önce kapalı cezaevinde bu bayanı gördüm. Müge Anlı'ya çıktı benim ağabeyim adamı öldürdü kuyuya attı ama kimse bulamadı dedi. Kendisi de bir adam yaralamış 6 ay hapis yatmış"
Zeynep hanım yaklaşık 1000 dönüm arazide yaptırdığı 2 katlı evi ise gelen yardımlarla yaptırdığını iddia etmişti. Müge Anlı'nın bu evin satıp daha küçük bir evde kızı ve çocuklarıyla yaşaması teklifini ise Zeynep hanım reddetti. Zeynep hanım eski eşinin bu eve daha önce uyuşturucu maddesi ektiği ve tutuklandığı bu yüzden de evi satmak istemediği ortaya çıktı.
Ayrıca Zeynep hanımın 2007 yılında alınmış Silah ruhsatı olduğu ve Suriye'den kaçak mal getirip sattığı da ortaya çıktı. Bütün bu iddialar ve ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Mehmet Muharrem Erbay'ın kayıp olayında kilit isim Zeynep Erbay'ın bütün bildiklerini sakladığı ve eski eşinin koruduğu düşünülüyor. İlerleyen günlerde olay araştırmaya devam ederken Zeynep hanımın görüntüsünden çok farklı olaylarla anılması ise sosyal medyada da viral oldu.